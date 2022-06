Warum Ascherslebens Sieg so wichtig ist

In der Mitteldeutschen Oberliga hat sich der HC gegen Einheit Plauen durchgesetzt und nimmt die Punkte wohl in die Playdowns mit.

Aschersleben/MZ - Mit einem 24:21 gegen den HC Einheit Plauen haben die Ascherslebener Handballer ihre Chancen auf den Klassenerhalt gewahrt. Stand jetzt würden sie Mitte April sieben Punkte mit in die so genannten Playdowns, die Abstiegsrunde, nehmen. Vorausgesetzt, dort ist auch Plauen, derzeit Elfter, dabei. Die Vogtländer haben in ihrem vorläufigen Restprogramm die Partie beim Tabellendritten USV Halle (3. April) sowie das Heimspiel gegen Apolda, momentan Sechster, am 9. April stehen.