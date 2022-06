Warum Anhalt Freitagabend doch ran muss

Bernburg/MZ - Die Frage am Donnerstag war nicht, ob das Drittligaspiel des SV Anhalt Bernburg gegen die Zweite des SC Magdeburg verlegt wird, sondern auf welchen Termin. Denn dass an diesem Freitag nicht gespielt werden kann, daran ließen die Verantwortlichen keine Zweifel aufkommen. „Wir haben fünf Corona-Fälle“, sagt Marco Mansfeld. Er ist nicht nur Betreuer der Handballer, sondern auch Vorstandsmitglied im Förderkreis Anhalt Bernburg. Vorschlag von der Saale an die Elbe: Das Spiel wird am Samstag, 19. März, nachgeholt.

