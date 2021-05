Vom Anfänger zum Chef

Hoym - Als Ashigaru wurden im mittelalterlichen Japan Infanteriesoldaten bezeichnet. Das Wort steht aber auch und vor allem für leichtfüßig. Und leichtfüßig müssen sie sein, die Mitglieder des Vereins „Ashigaru“ Hoym. Denn sie haben sich einem Sport verschrieben, der genau das erfordert: Karate. „Wir praktizieren die Stilrichtung Shotokan“, sagt Vereinsvorsitzender Damian Drexel.

Den Verein gibt es seit 2008 und der Cochstedter Drexel, heute 20 und Auszubildender in Aschersleben, ist fast schon 13 Jahre dabei. Seine Eltern haben einen Sport für ihn gesucht. „Ich war dann zweimal zum Fußballtraining, aber das war nicht meins“, erinnert er sich. Und als in der Zeitung ein Bericht über den neu gegründeten Verein stand, klopften die Drexels dort an. Warum nicht in Aschersleben? Warum in Hoym? „Wir wussten doch damals auch noch nicht so viel. Und der Zeitungsbericht hat den Ausschlag gegeben“, so Drexel. Heute weiß der 20-Jährige jede Menge über Karate, ist Träger des Sho Dan, der ersten Schwarzgurtstufe. Zehn gibt es insgesamt.

Kooperation mit zwei befreundeten Vereinen

Und wer die nächste Stufe erklimmen will, braucht vor allem eins: Training. Das ist, daran besteht kein Zweifel, für die 30 Mitglieder, der überwiegende Teil sind Kinder und Jugendliche, während der Corona-Pandemie zur kurz gekommen. Der letzte Wettkampf liegt sogar schon mehr als ein Jahr zurück. Im März 2020 waren die Hoymer zu Gast beim Ostsee-Cup. „Wir kooperieren dort mit zwei befreundeten Vereinen und unsere Starter haben auch damals wieder zahlreiche vordere Platzierungen erreicht“, so Drexel, der das Amt des Vorsitzender von Frank Büchner, einem der Gründer des Vereins, übernommen hat.

„Es war ein fließender Übergang“, sagt Drexel, der im Vorstand von Maren Büchner und Jens Kattner unterstützt wird. Aus den einst neun Gründungsmitglieder ist ein Verein mit aktuell 30 Mädchen, Frauen, Jungen und Männer geworden. Und ja, es habe in den vergangenen zwölf Monaten einige Abmeldungen gegeben. „Ich würde das aber nicht ausschließlich auf Corona zurückführen wollen. Das hat es schon immer gegeben“, so Drexel.

„Wir könnten auch sofort wieder in die Hallen, wenn das okay kommt“

Jetzt soll das Training peu-a-peu wieder hoch gefahren werden, unter Einhaltung der Vorschriften, versteht sich. Weil Karate beim Kata, also dem Kampf gegen einen imaginären Gegner, auch kontaktfrei betrieben werden kann, lassen die aktuellen Zahlen wieder Übungseinheiten zu. „Wir könnten auch sofort wieder in die Hallen, wenn das okay kommt. Unsere Zeiten stehen ja fest“, macht Damian Drexel klar.

Und er erklärt, wann man einsteigen kann. „Man sollte den Sport verstehen, also schon im Grundschulalter sein“, sagt er. Nach oben gebe es keine Grenzen. „Wir haben auch schon Rentner in Kursen gehabt. Sie wollten ersten etwas für ihre Gesundheit tun und sich zweitens zu wehren wissen, wenn sie mal in eine brenzlige Situation kommen.“ Oft sei es aber auch so, dass Eltern ihre Kinder zum Schnuppertraining bringen, und dann selbst Lust bekommen, diese Sportart mal auszuprobieren. Freie Kapazitäten haben sie bei Ashigaru in jedem Fall und erfahrene Trainer sowieso.

Kontakt über Damian Drexel unter 0151/22 88 29 65 oder per Mail unter karate-ashigaru@t-online.de (mz)