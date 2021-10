Unbekannter Maler verschönert Wand am Saaleradweg in Alsleben

Alsleben/MZ - Ganz Alsleben rätselt: Wer ist der Maler, der in den vergangenen Tagen ein Kunstwerk an einer Mauer der alten Bahnbrücke geschaffen hat? Darauf zu sehen ist das Wappen der Stadt und die Aufschrift „Alsleben“. Außerdem ist ein Radfahrer darauf abgebildet. Das liegt nahe, schließlich führt dort auch der Saaleradweg entlang.

Doch wer rückte unbemerkt mit Farbtöpfen und Pinseln zu der Bahnbrücke in der Nähe des Sportplatzes am Stadtrand an? Auch Alslebens Bürgermeister Alexander Siersleben (CDU) muss passen: „Ich habe mich auch schon gefragt, wer das gewesen sein könnte?“ Gar nicht so schlecht findet er die Verschönerung dieser Wand, die sonst nur in einem tristen Grau „erstrahlte“. Und damit nicht genug. An einer weiteren Wand entsteht offenbar ein zweites Wahrzeichen der Schifferstadt - ein Bild von einem Laster, der gerade zur Saalemühle unterwegs ist, die malerisch an einem leuchtend gelben Rapsfeld liegt. Auch dieses Kunstwerk ist noch nicht ganz vollendet. „Ich bin aber schon sehr gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist“, sagt Bürgermeister Siersleben. Natürlich interessiert es ihn ebenso brennend, ob und wann sich der Künstler outet. Schließlich habe dieser wahrlich zur Verschönerung der Stadt beigetragen. Und Kunst im öffentlichen Raum hat auch schon andere Städte optisch aufgewertet.