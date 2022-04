Umweltminister informiert sich über Hochwasserschutz in Gatersleben

Armin Willingmann besucht die Selkegemeinde und lässt sich den Stand der Dinge erklären. Was von ihm erwartet wird und was er vor einem Besuch im IPK sagt.

Bürgermeisterin Heidrun Meyer und Detlef Gürth erklären Wirtschaftsminister Armin Willingmann an der Hühnerbrücke in Gatersleben die Situation.

Gatersleben/MZ - Interessiert steht Armin Willingmann (SPD) auf der Hühnerbrücke in Gatersleben und folgt den Worten von Seeland-Bürgermeisterin Heidrun Meyer (parteilos). Als Wirtschaftsminister des Landes Sachsen-Anhalt war Willingmann schon öfter im Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) in Gatersleben. Doch einen Blick auf die Selke hat er noch nie geworfen. Nun ist der Politiker nicht mehr Wirtschaftsminister, sondern Minister für Energie, Wissenschaft, Klimaschutz und Umwelt sowie Stellvertreter des Ministerpräsidenten. Willingmann folgt der Einladung von Detlef Gürth, CDU-Landtagsabgeordneter aus Aschersleben, zur Vor-Ort-Besichtigung an die Selke.