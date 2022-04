Um Autofahrer nicht zu gefährden, werden zwischen Bernburg und Ilberstedt mehrere Bäume gefällt

Ilberstedt/Bernburg/MZ - „Warum finden an der Straße zwischen Ilberstedt und Bernburg im Moment Baumfällarbeiten, darunter auch an gesunden Bäumen, statt?“, wollte eine Leserin kürzlich am MZ-Telefon wissen. Am Stamm hätten die Bäume vielleicht noch gut ausgesehen. Aber bei genauerem Hinsehen seien sie eben nicht mehr ganz gesund gewesen, sagt Ilberstedts Bürgermeister Lothar Jänsch. Die Kronen drohten seines Wissens nach auf die Straße zu fallen und damit die Autofahrer zu gefährden. Zuständig für die Aktion sei der Salzlandkreis, sagt Jänsch.