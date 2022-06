Wie ein Pfleger aus Baalberge zwei Familien aus der Ukraine ein neues Zuhause schafft

Christian Baum aus Baalberge hat Platz in seinem Haus und bietet dort ukrainischen Flüchtlingen Schutz. Wie er dazu kam und wie das erste Aufeinandertreffen verlief.

Baalberge/MZ - Es war kein Film, keine Halluzinationen - es war Realität, gepaart mit blankem Entsetzen, großen Ängsten und der Frage: Warum? Die Schwestern Olga, Nataliia und ihre Kinder Maxym (8 Jahre), Sviatoslav (7 Jahre) sowie Uliana (3 Jahre) gehören zu den hunderttausenden Flüchtlingen, die in den letzten Tagen ihrer Heimat, der Ukraine, den Rücken kehren mussten. Und jetzt erst einmal in Baalberge angelangt sind, wo sie sich in Sicherheit und Geborgenheit fühlen dürfen.