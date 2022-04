Trommelwirbel im Kulturhaus Könnern verursacht gute Laune

Könnern/MZ - Mehr als zwei Jahre herrschte Ruhe in den Gemäuern. Nun ist in das Könneraner Kulturhaus wieder etwas Leben eingezogen, nicht nur wegen der Proben des Karneval-Clubs Könnern Blau-Weiß. Kürzlich führte die bekannte Percussionistin Simone Juppe aus Halle nach der durch die Corona-Pandemie bedingten Zwangspause wieder einen Trommel-Workshop in dieser Einrichtung durch.