Toiletten im Sporthaus in Ilberstedt sind nicht mehr zeitgemäß

Ilberstedt/MZ - Noch sind die Zahlen nicht in Stein gemeißelt. Noch können sich einige Veränderungen ergeben. Dennoch hat Marcus Glaß, Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Saale-Wipper, den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses von Ilberstedt am Dienstag schon einmal eine Grobplanung des Haushalts für 2022 vorgelegt. Demnach rechnet die Gemeinde im nächsten Jahr mit Einnahmen in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro. Demgegenüber stehen Ausgaben von rund 1,7 Millionen Euro. Somit klafft ein Loch von knapp 500.000 Euro im Etat. Für geplante Baumaßnahmen und Anschaffungen stehen rund 145.000 Euro zur Verfügung.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<