Täter brechen in ein Haus in Jäsar ein und stehlen Autoschschlüssel

Nienburg/Jäsar - Dienstagnachmittag wurde in Jäsar der Diebstahl eines roten Pkw VW Fox mit den amtlichen Kennzeichen MD-KT123 angezeigt. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einem Wohnhaus, in dem sie eine Verbindungstür zu einem Vorraum aufbrachen. Dort gelangten sie vermutlich an den originalen Fahrzeugschlüssel und entwendeten dann den Pkw aus der verschlossenen Garage.

Der Fahrzeugnutzer befindet sich seit dem 27. August im Krankenhaus, er konnte demnach keine Angaben zu Sachverhalt machen. Am Mittwoch wurden jedoch durch Zeugen in den Nachmittagsstunden zwei Männer in Arbeitskleidung in Tatortnähe beobachtet, ob diese im Zusammenhang mit der Tat stehen, konnte nicht gesagt werden. Der Pkw wurde zur Fahndung ausgeschrieben, eine Strafanzeige wurde aufgenommen.