Tafel Staßfurt: Schimmelbefall und fast vier mal mehr Nutzer - Wie kann es weiter gehen?

Die Tafel in Staßfurt direkt an der Bode hat steigende Nutzerzahlen. Seit dem 1. Juli 2020 ist die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Betreiber der Tafel.

Staßfurt - Seit dem 1. Juli 2020 ist die Arbeiterwohlfahrt (Awo) mit ihrem Kreisverband Salzland auch für die Tafel in Staßfurt verantwortlich. Nachdem die Awo bereits im Altkreis Schönebeck Ausgabestellen in Schönebeck, Calbe, Barby, Eggersdorf, Biere und Groß Rosenburg anbietet, hat die Awo die Tafel im „Kaiserhof“ in Staßfurt vom Vorgängerverein übernommen, der sich in Person des Vorsitzenden mit Stadt und Stadtrat überworfen hatte.