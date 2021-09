Susanne Heinecke wird am Sonntag offiziell ins Amt eingeführt

Bernburg/Nienburg/MZ - Am Sonntag ist es endlich so weit. Ab 14.30 Uhr wird Susanne Heinecke im Gottesdienst in der Klosterkirche Nienburg offiziell in ihr Amt als Gemeindepädagogin für Bernburg und Nienburg eingeführt. Dabei ist sie schon seit August 2020 in der Region aktiv. Doch der formelle Akt musste wegen der Pandemie verschoben werden.

„Meine Tätigkeit umfasst drei inhaltliche Schwerpunkte: die Arbeit mit den Familien in den verschiedenen Gemeinden, die Zusammenarbeit mit dem Martinszentrum als Religionslehrerin und die Vorbereitung des Weltgebetstags der Frauen, der immer einen Höhepunkt des Jahres für mich darstellt“, sagt Susanne Heinecke, die 1975 in Leipzig das Licht der Welt erblickte, im sächsischen Roßwein aufwuchs und in Barby erfolgreich ihre Abiturprüfung ablegte.

Das Leben völlig umgekrempelt

Zu ihrer jetzigen Tätigkeit kam sie jedoch erst über einen Umweg. Die 46-Jährige nahm an der Freien Universität in Berlin zunächst ein Jura-Studium auf und arbeitete dann einige Jahre als Sachbearbeiterin und EDV-Expertin in einer Anwaltskanzlei der deutschen Hauptstadt. Die stolze Mutter der beiden Söhne Fredrik (18) und Alexander (11) machte von heute auf morgen ihr Ehrenamt zum Beruf. Ihre Freundin Angela begeisterte die ehemalige Jurastudentin dafür, Kindergottesdienste in der Markusgemeinde in Berlin-Steglitz zu übernehmen. „Über diese ehrenamtliche Schiene bin ich in den Gemeindekirchenrat gerutscht“, so Susanne Heinecke. Nach eigener Aussage genoss sie diese „wärmere Form von Gemeinschaft“ einfach, krempelte deswegen ihr Leben völlig um und unternahm einen beruflichen Neustart.

Die zweifache Familienmutter legte ihren Job in der Anwaltskanzlei nieder und studierte von 2011 bis 2015 Evangelische Religionspädagogik an der Evangelischen Hochschule in Berlin. Und hat diesen Schritt nie bereut. Nach dem erfolgreichen Abschluss arbeitete sie von September 2015 an fünf Jahre lang als Gemeindepädagogin in der Region Südost des Kirchenkreises Köthen mit den Gemeinden An der Fuhne, Cösitz, Großbadegast, Prosigk, Radegast-Zehbitz, Riesdorf und Weißandt-Gölzau. In dieser Region hat sie neben dem Fortführen der Christenlehre beispielsweise auch eine Nähstube für Kinder und Erwachsene, einen Spieleabend und Familiennachmittage auf dem Areal der Gotteshäuser etabliert.

„Auch die Kirche muss sich umstellen“

Ihre gesammelten Erfahrungen möchte Susanne Heinecke nun auch in Bernburg und Nienburg und den dazugehörigen Gemeinden einbringen. Sie setzt dabei weiterhin auf Kreativität. „Auch die Kirche muss sich umstellen, um gerade die jungen Menschen auf anderen Wegen für den christlichen Glauben zu begeistern“, sagt die seit einem Jahr in Bernburg lebende Gemeindepädagogin. Ein Beispiel dafür ist die Familienkirche „Kunterbunt“. Ein etwas anderer, bunter Gottesdienst, bei dem an verschiedenen Stationen bei der Wanderung durch die Kirche gestoppt, Neues entdeckt oder Geschichten gehört werden können. Auch in den Kindergruppen, wie zum Beispiel Bibelentdecker oder Teenie-Treff, verbindet sie Neues mit Altem. Da wird dann auch mal gemeinsam gekocht oder ein Ausflug unternommen.