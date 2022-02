Sturmtief „Ylenia“: Komplettes Dach droht in Wedlitz abzuheben

30 Retter an einer Scheune in Wedlitz im Einsatz.

Wedlitz/MZ - Für die Retter der Feuerwehren der Stadt Nienburg sind die Sturmeinsätze am Donnerstagabend trotz des abflachenden Windes noch nicht zu Ende gewesen. Wie Nienburgs Stadtwehrleiter Miguel Fiedler mitteilte, wurden die Aktiven am Abend nach Wedlitz gerufen. Dort drohte das Dach einer alten, leerstehenden Scheune abzuheben und auf die benachbarte Straße und die anliegenden Häuser zu stürzen.

Doch das konnte noch abgewendet werden. Mit Hilfe der Hubbühne der Feuerwehr Nienburg wurde die Dachkante Meter um Meter weggeschnitten, nachdem sich bereits die Dachhaut abgelöst hatte. Beraten wurden die Retter laut Stadtwehrleiter Fiedler von einem Dachdecker, der mit vor Ort war.

Zeitweise musste während der umfangreichen Sicherungsmaßnahmen dafür auch die Hauptstraße in Wedlitz für den Verkehr voll gesperrt werden. Erst nach mehreren Stunden konnte Entwarnung gegeben werden und die Einsatzkräfte rückten wieder ab.

Noch bleibt die Lage aber angespannt. Denn am Freitagabend sollte das nächste Sturmtief über die Region ziehen und bis zum Samstagmorgen für Orkanböen sorgen. „Wir sind alle in Einsatzbereitschaft“, sagte Stadtwehrleiter Fiedler, der zumindest froh ist, dass Sturmtief „Ylenia“ den Nienburgern nicht ganz so viele Einsätze beschert hat wie bei zurückliegende Stürmen in der Vergangenheit.