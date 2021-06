Störche sind zurück in Frose - mit neuen Partnern und Nachwuchs

Hobby-Fotograf Paul Bertrams aus Aschersleben ist per Teleobjektiv ein Blick ins Nest geglückt.

Frose - Es gibt viele Froser, die dieser Tage ihren Kopf neugierig in die Höhe recken. Hat das Storchenpaar, das seinen Horst neben der alten Grundschule auf einem stillgelegten Schornstein hat, nun schon Nachwuchs oder nicht? Hat es - und gleich vierfachen, weiß Hobby-Fotograf Paul Bertrams, der die Kleinen mit seinem Teleobjektiv entdeckt und durchgezählt hat.

„Die sind trotz recht komplizierter Situation in den Storchenbeziehungen geschlüpft und werden von Tag zu Tag größer“, spielt der Ascherslebener, der schon seit Jahren die Entwicklung der Froser Störche fotografisch begleitet, auf die diesjährigen Verwicklungen an. Denn das Paar von 2020 ist zwar in diesem Frühling zurückgekehrt - aber jeweils mit anderen Partnern.

Ein Paar hat den alten Horst besetzt, das zweite Paar den Schornstein einer Gärtnerei

Und während die Störchin mit ihrem neuen Liebsten den alten Horst besetzt hat, versuchte ihr Ex, sich auf dem Schornstein einer Gärtnerei ein neues Zuhause zu schaffen. Leicht machte es ihm seine alte Partnerin aber nicht.

Immer wieder schaute sie bei ihm auf ein Techtelmechtel vorbei, um ihm den Kopf zu verdrehen und nicht in Vergessenheit zu geraten. Dann kehrte sie zu ihrem neuen Mann zurück. Mit dem hat sie nun den vierfachen Nachwuchs, um den sich die frisch gebackenen Eltern liebevoll kümmern.

„Das wird wohl auch der Grund sein, warum die Storcheneltern das Nest ständig reparieren und erweitern“, glaubt Paul Bertrams. Denn der Tierfotograf kann regelmäßig beobachten, wie die Vögel unermüdlich Zweige und Polstermaterial heranschleppen. Bräuchten die „vier jungen und stets hungrigen kleinen Storchenschnäbel“ doch Platz, findet Bertrams.

Gleich vier Junge sitzen im Horst in Frose (Foto: Paul Bertrams)

Und Schutz. Denn der Horst ist heiß umkämpft und die Kleinen sind so auch in Gefahr. Manchmal kreisen bis zu fünf Störche darüber. Vermutlich auch der Nachwuchs aus dem Vorjahr, der das Nest noch als sein Zuhause betrachtet. Denn die Froser Langbeine freuen sich von Anfang an über reichlichen Kindersegen. Selbst, wenn es im restlichen Land kein gutes Storchenjahr gibt.

Dass das so ist, hatte Ornithologe Uwe Nielitz schon vor einiger Zeit dem Feuchtbiotop vor den Toren von Frose zugeschrieben. Hier gibt es reichlich Nahrung für die Schreitvögel. So viel, dass selbst hin und wieder die seltenen Schwarzstörche hier Rast machen. Aber auch viele andere gefährdete Vögel rasten, leben oder brüten in dem Biotop. Dazu gehören etwa Blaukehlchen, Bartmeisen, Purpurreiher oder Seggenrohrsänger. (mz)