Stasi-Unrecht verjährt nicht - zumindest moralisch

Seeland - Eigentlich war der Beschluss, dass die Stadträte im Seeland auf eine Stasi-Mitarbeit überprüft werden, schon gefasst. Nun sollte es nur noch um das Wie gehen. Doch die Diskussionen in Hauptausschuss und Stadtrat gewannen überraschenderweise an Schärfe. „Was, wenn es einen gibt, der dabei war? Geht es darum, dass wir dann schwarze Schafe durch die Dörfer treiben?“, wollte Mario Lange (BIG-Seeland) während der Hauptausschuss-Sitzung wissen und fragte mehrmals nach, wie mit den Stadträten verfahren werde, die zur Wendezeit unter 18 Jahre alt waren. Im Stadtrat kündigte er dann sogar an, seinen Anwalt einzuschalten. Denn Stadtratsvorsitzender Mario Kempe (CDU) hatte zwar erklärt, dass - selbst wenn Unterlagen gefunden werden sollten - für die damals Jugendlichen eine Fehlmeldung ausgewiesen werde. Doch Lange wollte selbst dies unterbinden, sofern das in irgendeiner Art mit der Anforderung seiner Daten einhergehen würde.

