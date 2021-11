Stadtrat Nienburg stimmt für Vorentwurf eines Bebauungsplanes

An der Calbeschen Straße in Nienburg wollte ein Investor einen Netto-Markt errichten, zog sein Angebot jedoch nun zurück.

Nienburg/MZ - Der Stadtrat Nienburg hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend den Vorentwurf eines Bebauungsplanes an der Thälmann-Allee beschlossen. Er wird nun öffentlich ausgelegt. Mit dem Beschluss werden Bestrebungen, einen Netto-Discounter an der Calbeschen Straße zu planen, auf Eis gelegt.

Ein entsprechendes Schreiben hatte der von Netto angesprochene Investor Ulf Gendrich, der Rederecht im Stadtrat erhielt, verlesen. Grund ist die Größe der Verkaufsfläche eines Vollsortimenters an der Thälmann-Allee.

Der Vorentwurf sieht vor, dass am bestehenden Einzelhandelsstandort an der Thälmann-Allee die Verkaufsfläche auf 2.000 Quadratmeter ausgeweitet wird. Das wäre eine Erhöhung der gesamten Verkaufsfläche um 282 Quadratmeter. Derzeit ist hier nur ein Edeka-Markt auf etwa 1.200 Quadratmetern. Aldi und ein Drogeriemarkt sind hier nicht mehr ansässig.

Dass die Größe auf 2.000 Quadratmeter Verkaufsfläche beschränkt ist, sieht UWG-Stadtrat und Fraktionsvorsitzender Frank Kürschner nicht so. Kürschner befürchtet, dass mit dem Bebauungsplan für die Thälmann-Allee die Eigentümer freie Hand bekämen, denn in den Unterlagen stehe, dass „je 2.000 Quadratmeter“ für die Verkaufsflächen angegeben seien. Die entgegnete Bauamtsleiterin Katrin Bader, dass die Verkaufsfläche insgesamt 2.000 Quadratmeter betrage.

Kürschner hatte sich seit Jahren an Lebensmittelketten gewandt und war über Netto mit Ulf Gendrich, einem Berliner Kaufmann, bekannt geworden. Gendrich würde zusammen mit einem Partner an der Calbeschen Straße auf einer Freifläche gegenüber von Feuerwehr und Klubhaus einen Nettomarkt errichten.

Der würde 1.100 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Doch das nur, wenn an der Thälmann-Allee ein Vollsortimenter, infrage komme Rewe oder Edeka, eine Verkaufsfläche von etwa 1.500 Quadratmeter nicht überschreite.

Kürschner scheiterte mit dem Versuch, dass die Verkaufsfläche begrenzt werde. Auch den Punkt im nächsten Stadtrat zu beschließen, was Stefan Maibaum vorschlug, fand keine Mehrheit. Karl Grutzke (FDP-Fraktion) und Michael Höllmann (CDU-Fraktion) sehen – wie auch die Stadtverwaltung – trotz der 2.000 Quadratmeter genügend Spielraum für den Markt an der Calbeschen Straße. Neben Vollsortimentler und NP-Markt im Zentrum wäre ein dritter Markt wünschenswert.

Kürschner zeigte sich ungehalten darüber, dass Bürgermeisterin Susan Falke an ihm vorbei seinen Stellvertreter zu einem Gespräch eingeladen hatte, wo es um das Bauvorhaben an der Calbeschen Straße ging.

Auf ihrer Facebookseite habe sie geschrieben, sie habe zu einer lockeren Gesprächsrunde eingeladen, „bei der anstehende Probleme und die zukünftige Arbeit des Stadtrates im Vordergrund standen“. Das sei Einflussnahme. Die Arbeit des Stadtrates sei unabhängig. Susan Falke indes sagte, sie habe lediglich informieren wollen und hätte Kürschner, der an diesem Tag nicht konnte, ebenfalls noch informiert.

Die Nienburger sind geteilter Meinung. Bewohner der Calbeschen Straße befürchten mehr Verkehr durch den Markt, andere sehen den Bebauungsplan an der Thälmann-Allee kritisch. Da solle wohl der Wert des Grundstücks gesteigert werden, wurde nach dem Beschluss vor der Tür diskutiert.