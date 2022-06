Stadtrat Alsleben nickt Verkauf von Bauflächen ab

Alsleben/MZ - Baugebiete sind knapp - nicht nur in den Metropolen wie Berlin, Hamburg, Leipzig oder München. Noch seltener gehören die Grundstücke der Kommune. Während in den Millionenstädten der Zuwachs der Bevölkerung praktisch automatisch erfolgt, setzen Kleinstädte alles daran, so attraktiv wie möglich für potenzielle Zuzügler zu sein. So stand der Verkauf von zwei der Kommune gehörenden Grundstücken als einer der wichtigsten Punkte auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung in Alsleben.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<