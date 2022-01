Spielothek-Betreiber in Schönebeck zusammengeschlagen: Polizei setzt Fährtenhund ein

Schönebeck (vs) - Am frühen Mittwochmorgen, 26. Januar, gegen 0.33Uhr wurde die Polizei über einen Überfall im Breiteweg 71 in Schönebeck informiert. Am Ereignisort angekommen stellte sich heraus, dass der Betreiber der dortigen Spielothek beim Verlassen des Objektes von zwei bisher unbekannten Tätern niedergeschlagen wurde.

Der 51-Jährige hatte gerade die Spielothek verlassen, als er im Eingangsbereich von einem maskierten Täter angegriffen wurde. Er konnte diesen Angriff abwehren, wurde aber zeitgleich von einem weiteren Täter attackiert. Durch diesen wurde mit einem unbekannten Gegenstand zugeschlagen. Das Opfer erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf und wurde an der Schulter verletzt. Aufgrund der Gegenwehr flüchteten die Täter ohne Beute in Richtung Markt.

Das Opfer informierte die Nachbarn, welche dann die Polizei anforderten. Er selbst folgte den Tätern noch eine kurze Zeit, verlor sie aber aus den Augen und kehrte zum Tatort zurück. Hier wurde kurz darauf ein Rettungswagen zur Versorgung des Opfers angefordert.

Die beiden Täter konnten als südländisch, dunkel bekleidet und maskiert beschrieben werden. Aufgrund der Spurenlage am Tatort wurde ein Fährtensuchhund (FSH) angefordert und eingesetzt. Der FSH folgte der Fährte bis zu einem Mehrfamilienhaus in der Schönebecker Innenstadt und beendete dort. Der Ansatz wurde dokumentiert, die weiteren Ermittlungen laufen.