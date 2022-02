Spatz liegt auch im Salzlandkreis vorn

Salzlandkreis/MZ - Die Geduld des Naturschutzbundes (Nabu) hat sich gelohnt. Die Nachmeldungen bei der Mitmach-Zählaktion „Stunde der Wintervögel“ haben die Zahlen noch einmal ordentlich in die Höhe schnellen lassen. Auch in der Region rund um Aschersleben und im Seeland, wo es viele Naturfreunde gibt. Denn im Salzlandkreis haben sich laut zuständiger Naturschutzreferentin Grit Liebelt nun immerhin 281 Bürger am Vogel-Zählen beteiligt. Entdeckt haben sie dabei in Parks, Gärten oder auf ihrem Balkon 9.919 der gefiederten Gesellen und - wie schon beim Zwischenergebnis zu erwarten gewesen - Haussperling (3.612 Sichtungen), Kohlmeise (1.048) und Feldsperling (932) auf das heimische Siegerpodest gebracht.

