„Silber mit Goldrand“ für Superbulle Remus aus Garsena

Garsena/MZ - Fast 50.000 Besucher zog in diesem Jahr die Agra in Leipzig an. In den Messehallen und dem dazugehörigen Außengelände fanden rund 200 Fachveranstaltungen und Präsentationen statt. 681 Aussteller waren vertreten. Rund 850 Tiere - Pferde, Rinder, Geflügel - bildeten die Basis für eine Vielzahl von Zuchtwettbewerben bei Europas größter Nutztierschau. Und mittendrin bei der größten Landwirtschaftsausstellung Mitteldeutschlands waren Petra und Karl-Friedrich Schöning. Der Bürgermeister von Garsena erhielt im Rahmen der Agra von Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) die Ehrentafel in Silber für die Zucht der vom Aussterben bedrohten Vogesen-Rinder sowie für seinen Einsatz, Jugendliche in die Landwirtschaft einzubinden (die MZ berichtete).