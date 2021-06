Seeland ist fest in CDU-Hand

Aschersleben - Das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU und der AfD ist am Wahlsonntag ausgeblieben. Sowohl bei den Erststimmen als auch bei den Zweitstimmen hat sich die CDU landesweit schnell vom Konkurrenten AfD abgesetzt - auch im Wahlkreis Aschersleben.

Als kurz vor Mitternacht das vorläufige Ergebnis feststeht, liegt Detlef Gürth mit 33,8 Prozent der Stimmen vor Daniel Rausch von der AfD, für den 22,7 Prozent der Wähler gestimmt haben. Es folgen Marco Kiontke (Die Linke, 13,4 Prozent), Marcus Fleischer (Freie Wähler, 9,4 Prozent), Yves Metzing (SPD, 9,3 Prozent), Raja Szyszkowitz (FDP, 6,0 Prozent), Gundhild Jahn (Grüne, 4,1 Prozent) und Monique Mosig (FBM, 1,2 Prozent). Noch am Wahlabend, nach den ersten Zwischenergebnissen, sagt Detlef Gürth: „Der Wahlkampf wurde von der AfD teils aggressiv geführt. Man konnte vorher das Ergebnis nicht abschätzen. Ich bin froh, dass es dann doch so eindeutig ist.“

Wie genau in den einzelnen Orten im Wahlkreis 18 abgestimmt wurde? Eine Analyse:

Aschersleben:

In den zehn Wahllokalen in der Kernstadt ist die Stimmenverteilung unterschiedlich ausgefallen. Bei den Erststimmen liegt Detlef Gürth (CDU) in den Wahllokalen Stehaneum Haus 1, Stephaneum Haus 2, Alte Hobelei, Grundschule Pfeilergraben und Sporthalle Am Ascaneum vorn. In den anderen Wahllokalen - Ganztagsschule Albert Schweitzer, Restaurant Fallerslebener Weg, Luisengrundschule, Grundschule Staßfurter Höhe und Vereinshaus Siedertreff - holt der AfD-Kandidat Daniel Rausch die meisten Stimmen. Drittplatzierter bei den Erststimmen ist in allen zehn Wahllokalen der Kernstadt der Linken-Kandidat Marco Kiontke. Polit-Neuling Raja Szyszkowitz (FDP) kann gute Ergebnisse im Wahllokal Stephaneum Haus 1 einholen. Dort entfallen 9,2 Prozent aller abgegeben Erststimmen auf die Abiturientin.

Bei den Zweitstimmen in der Kernstadt holt sich die CDU fast in allen zehn Wahllokalen den Sieg. Nur in den Wahllokalen Ganztagsschule Albert Schweitzer, Luisengrundschule und Grundschule Staßfurter Höhe kann die AfD die meisten Zweitstimmen verbuchen.

Erstimmen im Wahlkreis 18 (Grafik: Schlaikier)

In den Ascherslebener Ortsteilen sieht das Stimmenverhältnis bei den Erst- und Zweitstimmen ähnlich aus wie in der Kernstadt: CDU vor AfD vor Die Linke. In Wilsleben liegt allerdings die AfD vor der CDU und in Westdorf und Schackenthal holt Marcus Fleischer von den Freien Wählern jeweils die drittmeisten Erststimmen.

In Neu Königsaue liegt die CDU klar vorn (54 Prozent), gefolgt allerdings nicht von der AfD sondern von der Linken (15,32 Prozent). Und in Freckleben schafft es die SPD bei den Zweitstimmen ebenfalls aufs „Treppchen“ und holt die drittmeisten Stimmen nach der CDU und der AfD.

Seeland:

Punktlandung für Amtsinhaber Detlef Gürth im Seeland: wie auch 2016 fällt der Vorsprung für den CDU-Mann in den Seeland-Orten deutlich aus. In Hoym, Nachterstedt, Friedrichsause, Frose und Gatersleben holt er sich die meisten Erststimmen. Eindeutig fällt das Ergebnis in Nachterstedt aus (42,41 Prozent für Gürth und 22,49 Prozent für Daniel Rausch) - und auch in Friedrichsaue (53,57 Prozent für Gürth, 21,43 Prozent für Rausch). Knapper dagegen ist es in Frose (35,54 Prozent für Gürth, 31,57 Prozent Prozent für Rausch).

Auch bei den Zweitstimmen liegt die CDU in allen Seeland-Orten vorn.

Zweitstimmen im Wahlkreis 18 (Grafik: Schlaikier)

Falkenstein/Harz:

In Endorf, den beiden Wahllokalen in Ermsleben sowie in Meisdorf entfallen die meisten Erst- und Zweitstimmen auf Christdemokrat Detlef Gürth und die CDU. Die Neuplatendorfer geben zwar der CDU die meisten Zweitstimmen. Dort siegt bei den Erststimmen allerdings der Neuplatendorfer Ortsbürgermeister Marcus Fleischer, Direktkandidat für die Freien Wähler (42,62 Prozent, Gürth: 22,95 Prozent, Rausch: 22,95 Prozent).

Arnstein:

Gemischte Verhältnisse in Arnstein: In Alterode, Bräunrode, Quenstedt, Stangerode und Welbsleben bekommt die CDU die meisten Zweitstimmen und ihr Kandidat Gürth die meisten Erststimmen. Harkerode und Wiederstedt sind dagegen in AfD-Hand. In Arnstedt, Greifenhagen, Sandersleben, Sylda und Ulzigerode holt die CDU zwar die meisten Zweitstimmen. AfD-Kandidat Daniel Rausch kann in den Orten allerdings bei den Erststimmen siegen.

Monique Mosig, Direktkandidatin der Freien Bürger Mitteldeutschlands (FBM) kommt aus Sandersleben. In ihrem Heimatort stimmen 11,37 Prozent der Wähler für sie.

Zweitstimmen im Wahlkreis 19 (Grafik: Schlaikier)

Wahlbeteiligung und amtliche Feststellung:

Von den 22.161 Wahlberechtigten in Aschersleben und den Ortsteilen haben 11.799 von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 53,24 Prozent. Im Seeland haben 57,18 Prozent der Wähler ihre Stimme abgegeben (6.630 Wahlberechtigte, 3.791 Wähler).

In Falkenstein/Harz waren 4.508 Wähler aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. 2.812 folgten dem Aufruf. Das ergibt eine Wahlbeteiligung von 62,38 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt in der Stadt Arnstein bei 63,37 Prozent (5.555 Wahlberechtigte, 3.520 Wähler).

Im gesamten Wahlkreis Aschersleben durften 38.854 Wähler ihre Erst- und Zweitstimme abgegeben. 56,42 Prozent haben das getan. 2016 waren es 58,3 Prozent. Die Feststellung des amtlichen Ergebnisses erfolgt am Mittwoch, 15 Uhr durch den Kreiswahlausschuss.