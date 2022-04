Schwalbenfreundliche Häuser im Salzlandkreis gesucht

Aschersleben/Seeland/MZ - „Die Schwalben kehren aus ihren Winterquartieren in Afrika zurück“, sagt Grit Liebelt vom Naturschutzbund (Nabu) Sachsen-Anhalt, bedauert aber im gleichen Atemzug, dass der Bestand dieser Flugkunstakrobaten in den vergangenen Jahrzehnten stetig abgenommen hat. „Dem will der Nabu deshalb mit der Aktion ‚Schwalbenfreundliches Haus‘ auch in diesem Jahr wieder etwas entgegensetzen.“