Schulprojekte in der Ökostation Neugattersleben starten im Herbst

Neugattersleben/MZ - Im Zeichen der 13-jährigen Projektpartnerschaft von „Natur zum Anfassen“ haben die Verantwortlichen der Ökostation Neugattersleben und Mandy Werner, Vertreterin des Aktionspartners, dem Energieanbieter „Mitgas“, am Dienstag einen Maibaumstrauch gepflanzt. Die Ökostation ist eine von fünf Standorten in Sachsen-Anhalt, die ihre Pforten im kommenden Herbst für Schulprojekte öffnet. Zentrales Thema der Exkursionen wird in diesem Jahr die „Artenreiche Insektenwelt - im Netz der Spinne“ sein.