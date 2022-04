Schulleiterin verlässt nach Konflikten die Grundschule in Alsleben

Eltern hatten sich immer wieder mit Sorgen an Kommunalpolitiker gewandt. Wie es um die Nachfolge steht und was der Bürgermeister sagt.

Alsleben - Wenn am 21. Juli das Schuljahr endet, dürfte für manche Kinder in Alsleben auch ein unschönes Kapitel enden. Denn nachdem es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit der Schulleiterin gegeben hatte, verlässt sie die Grundschule in Alsleben.