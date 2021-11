Schulhof der Grundschule in Nienburg bekommt ein neues Gesicht

Nienburg/MZ - Der Schulhof der Grundschule in Nienburg soll umgestaltet werden. Die Arbeiten dafür sind angelaufen. Das aber erst neben dem Schulhof oder besser hinter ihm auf der Seite zum Kloster. Dort haben die Bagger in einem ersten Bauabschnitt eine Baustraße errichtet. Das war notwendig, so Nienburgs Bürgermeisterin Susan Falke, um von dieser Seite aus die maroden Mauern und den Zaun abzureißen. „Danach beginnen dann die Arbeiten auf dem eigentlichen Schulhofareal“, so Susan Falke. Über die Arbeiten werde man sich immer mit der Schul- und der Hortleitung abstimmen. Das sei wichtig, damit alle den gleichen Kenntnisstand haben und sich dementsprechend auf die jeweilige Situation einstellen können, sagt die Bürgermeisterin.

Die angelaufenen Arbeiten kosten 190.000 Euro. Die Ausschreibung der Überdachungen läuft noch, so Susan Falke. Entstehen sollen Bereiche, in denen die Schüler sich aufhalten können. Dazu werden Rondells angelegt, damit sich hier Schüler treffen können. Jedes Sitzrondell hat einen eigenen Baum. Mit der Neugestaltung soll eine übersichtlichere Gliederung erreicht werden und die Sitzrondells sollen es ermöglichen, dass sich Schüler der einzelnen Klassenstufen hier einen Klassentreffpunkt suchen. Der Schulhof wird auch eine Einfriedung erhalten, die das Schulhofareal begrenzt. Was weiter genutzt werden wird, sind die Spielgeräte.