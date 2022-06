Schnelleres Internet für das Seeland

In Hoym wurde in den vergangenen Monaten massiv Werbung für schnelles Internet gemacht. Für das Unternehmen sei es erst wirtschaftlich, wenn sich 40 Prozent der Bewohner für einen Anschluss entscheiden. Das ist geschafft.

Seeland/MZ - Die Stadt Seeland möchte ihre sechs Ortsteile fit für die Zukunft machen und will deshalb einen Kooperationsvertrag zwischen Stadt und Internetanbieter als Digitalpakt auf den Weg bringen. „Es geht darum, dass wir gemeinsam mit der MDDSL den Breitbandausbau in der Stadt vorantreiben“, denkt Seeland-Bürgermeisterin Heidrun Meyer an die Herausforderungen, die Homeoffice und Homeschooling zu Corona-Zeiten mit sich bringen. Aber auch an wichtige Voraussetzungen, die die Firmen in der Region für ihre Arbeit brauchen.