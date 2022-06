Schmerz und Wut - Gedanken einer ukrainischen Wissenschaftlerin am Gaterslebener Leibniz-Institut

Ljudmilla Borisjuk ist Wissenschaftlerin am Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung. Die Ukrainerin gibt sich kämpferisch, macht sich aber auch Sorgen.

Ljudmilla Borisjuk ist Wissenschaftlerin am Leibniz-Institut und Herrin über ein Spektrometer.

Gatersleben/MZ - Ljudmilla Borisjuk ist gerade im Stress. Die zierliche Wissenschaftlerin aus der Ukraine, die im Gaterslebener Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung die Herrin über ein futuristisches Spektrometer ist, das in lebendige Pflanzen hineinschauen und ihnen Geheimnisse entlocken kann, hat gerade ein neues Gerät der zweiten Generation erhalten, das es einzurichten gilt. Der Krieg in ihrer Heimat legt sich aber wie ein Schatten über das eigentlich so freudige Ereignis.