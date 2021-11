Salzlandkreis will Impfpunkte in größeren Orten einrichten

Bernburg/MZ - Der Salzlandkreis wird in Bernburg, Aschersleben, Staßfurt und Schönebeck Impfpunkte einrichten, um die niedergelassenen Ärzte bei der Impfkampagne zum Schutz vor dem Coronavirus zu unterstützen. Entsprechende Vorbereitungen seien angelaufen, teilte Kreissprecher Marco Jeschor mit.

Landrat Markus Bauer (SPD) sagt: „Wir werden alles dafür tun, um das notwendige Tempo der Impfkampagne zu erhöhen.“ Nach den bisherigen Planungen sollen die Impfpunkte in den Mittelzentren an mehreren Tagen abwechselnd öffnen – besetzt mit mobilen Impfteams, die sich aus Ärzten der Kassenärztlichen Vereinigung, mehreren Hilfsorganisationen sowie Mitarbeitern der Kommunalverwaltungen zusammensetzen.

Fest steht bisher, dass der Impfpunkt in Aschersleben wie bisher in der Heinrichstraße 4 sein wird, in Staßfurt wird das Gebäude auf dem Ameos-Gelände in der Bodestraße teilweise wieder in Betrieb genommen, das bis Oktober als Impfzentrum genutzt worden war.

Die weiteren Standorte in den anderen Städten und die Öffnungszeiten sowie Kontaktdaten für eventuelle Terminvereinbarungen gebe der Salzlandkreis noch bekannt, so Jeschor. Impfstoff von Biontech/Pfizer stehe ausreichend zur Verfügung.

Unterdessen informiert die Stadt Bernburg darüber, dass am Dienstag, 23. November, von 15 bis 18 Uhr eine Impfaktion mit dem Präparat von Biontech in der „Sonderbar“, Lindenplatz 8, stattfindet. Termine werden am Montag von 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr unter Telefon 03471/65 92 01 oder 65 95 02 vergeben.

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, sollten die notwendigen Formulare bereits ausgefüllt mitgebracht werden. Sie sind auf der Internetseite der Stadt abrufbar und liegen im Rathaus bereit.