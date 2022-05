Ringheiligtum zieht die Preise an - Jugendliche müssen jetzt auch zahlen

So soll das Touristeninformationszentrum am Ringheiligtum aussehen, wenn es fertiggestellt ist.

Bernburg/Pömmelte/MZ - Für sein touristisch-archäologisches Aushängeschild in Pömmelte bei Schönebeck erhöht der Salzlandkreis die Eintrittspreise. Erwachsene zahlen für einen Besuch im Ringheiligtum nun 4 statt 3,50 Euro. Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren werden erstmals zur Kasse gebeten und sind mit 2 Euro dabei. Für Führungen von Gruppen bis zehn Personen verlangt der Salzlandkreis als Betreiber der Einrichtung künftig 40 statt 35 Euro. Der Kreistag hat der Gebührenerhöhung in seiner jüngsten Beratung bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen zugestimmt.

„Wir wollen irgendwann damit Geld verdienen“, sagte Gunnar Schellenberger (CDU), Vorsitzender des Kreisentwicklungsausschusses. Von diesem Ziel ist der Salzlandkreis derzeit allerdings noch ungefähr so weit weg wie das Ringheiligtum alt ist. Einhergehend mit kletternden Besucherzahlen und steigender Nachfrage nach Foto- und Drehgenehmigungen erhöhte sich der Bewirtschaftungsaufwand. Nach Berechnungen der Kreisverwaltung müsste ein Eintrittspreis von 22,20 Euro genommen werden, um Besucher kostendeckend durch die Anlage führen zu können. Das sei aber sozial und kulturell nicht vertretbar, so die Einschätzung.

Zahl der Besucher im Ringheiligtum steigt

In den vergangenen Jahren stieg das Interesse am Ringheiligtum. Wurden 2017 noch gut 29.000 Gäste bei freiem Eintritt gezählt, kamen im zum Teil pandemieeingeschränkten Vorjahr schon 39.221. In den ersten fünf Monaten 2021 wurden 13.657 Besucher gezählt. Gunnar Schellenberger vergleicht das Prestigeobjekt mit der englischen Pilgerstätte Stonehenge, die Ähnlichkeiten in Größe, Aufbau und Funktion aufweist. Diese kann jährlich bei einem Eintrittspreis von umgerechnet 17 Euro rund eine Million Interessenten begrüßen. Um vielleicht irgendwann für solche Massen gerüstet zu sein, wird derzeit in Pömmelte ein touristisches Informationszentrum in Lehmbauweise errichtet.

Unweit der Elbe hatten Archäologen vor 15 Jahren die mehr als 4.000 alte Kreisgrabenanlage entdeckt. Sie war zum Ende der Steinzeit entstanden und wurde zum Ende der Jungsteinzeit ein bedeutender Kultort.