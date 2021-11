Ratschläge für Nachterstedter aus erster Hand

Nachterstedt/MZ - Immer wieder muss der Regionalbereichsbeamte (RBB) der Stadt Seeland, Klaus-Ulrich Schnita, Einbrüche in Wohnungen und Keller aufnehmen. „Es passiert einiges“, sagt er. Schnita möchte die Bürger am „Tag des Einbruchschutzes“ für das Thema sensibilisieren.

Er sei auf einem Lehrgang gewesen, um über neue Entwicklungen bei Einbrüchen, aber auch Möglichkeiten zur Vorbeugung eingehen zu können, sagt Schnita. In seinem Büro im Rathaus hält er Informationsmaterial bereit, das er von den Firmen bekommen hat. Auch Kontakte zu Fachfirmen aus dem Kreis, die beim Einbruchsschutz helfen, kann er nennen. Meist kommen Bürger erst dann, wenn sie oder Nachbarn von einem Einbruch betroffen waren.

Am Sonnabend war das Interesse verhalten. Der Termin konnte nicht im Amtsblatt veröffentlicht werden, vermutet er einen Grund. Wer sich noch beraten lassen will, der kann am Montag von 14 bis 17 Uhr zum RBB kommen, oder auch einen Termin vereinbaren. „Wenn ich Zeit habe, fahre ich dann zu denen nach Hause“, berichtet der RBB. Einen wichtigen Hinweis hat er: Wenn man in Urlaub fährt, sollte man nie öffentlich zugänglich Urlaubsfotos posten, weil das ausgenutzt werden könnte. „Man kann es auch danach posten, wenn man schon zu Hause ist“, rät Schnita.