Räte und Verbände dürfen jetzt auch per Video tagen

Die Sitzungen des Kreistages des Salzlandkreises werden aber weiter in Präsenz stattfinden.

Städte, Gemeinden und Zweckverbände im Salzlandkreis können seit Beginn der Woche Sitzungen per Videokonferenz abhalten.

Aschersleben/MZ - Die Kommunalaufsicht des Salzlandkreises ermöglicht den Städten, Gemeinden und Zweckverbänden seit Beginn der Woche Sitzungen der politischen Gremien unter anderem per Videokonferenz abzuhalten.

Grundlage für die Feststellung ist das Kommunalverfassungsgesetz des Landes. Danach können politische Entscheidungen aufgrund der Lage nunmehr ohne persönliche Anwesenheit der Mandatsträger in einem schriftlichen bzw. elektronischen Verfahren getroffen werden.

Nutzung liegt im eigenen Ermessen

Zuvor hatte das Landesverwaltungsamt eine entsprechende Festlegung für die Landkreise und kreisfreien Städte getroffen und die unteren Kommunalaufsichtsbehörden für gleichlautende Festlegungen für die Städte, Gemeinden und Zweckverbände, heißt es in einer Mitteilung des Salzlandkreises.

Michel Peter, Leiter der Kommunalaufsicht des Salzlandkreises erklärt, inwieweit die Städte, Gemeinden und Zweckverbände die Ausnahmemöglichkeit in Anspruch nehmen, obliegt jeweils der eigenverantwortlichen Entscheidung. Diese Entscheidung sei im pflichtgemäßen Ermessen zu treffen. Wichtig sei, dass die Öffentlichkeit in geeigneter Weise über die Entscheidung informiert wird.

Kreistag weiter in Präsenz

Die Sitzungen des Kreistages des Salzlandkreises werden vorerst weiterhin in Präsenz durchgeführt. Dennis Nimmich, der für die Organisation der Sitzungen zuständige Fachdienstleiter, sagt, es gebe ein vom Kreistag beschlossenes Hygienekonzept für die Ausschüsse sowie die Kreistagssitzungen. Er ergänzt, man habe im Sinne des Gesundheitsschutzes in der Vergangenheit Zugangskontrollen vor Sitzungen durchgeführt. Geplant, sei, dass das 3G-Modell im Hygienekonzept verankert wird. Damit wird sich der Kreistag in der nächsten Woche befassen.

Landrat Markus Bauer sagt, die Kreisverwaltung folge damit dem Wunsch der Kreistagsfraktionen aus dem Vorjahr, Sitzungen mit Blick auf den notwendigen politischen Diskurs so lange wie möglich in Präsenz zu organisieren.