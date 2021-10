Raser aus Schönebeck wird einen Monat lang zu Fuß gehen

Schönebeck/MZ/wsl - 160 Euro Strafe, zwei Punkte im Fahreignungs-Register in Flensburg und ein Monat Fahrverbot stehen einem Raser bevor, den die Polizei am Dienstag in Schönebeck gemessen hat. Abzüglich einer Toleranz stünde eine Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 40 Kilometer pro Stunde, sagte Polizeisprecher Marco Kopitz.

Dort sind höchstens 50 Kilometer pro Stunde erlaubt, bei dem Raser wurden exakt 93 Kilometer pro Stunde registriert. Die Geschwindigkeitsmessung fand nach Angaben des Polizeireviers Salzlandkreis zwischen 15.30 und 20 Uhr an der Barbyer Straße in Richtung Pömmelte statt.

In den viereinhalb Stunden passierten 1221 Fahrzeuge die Messstelle, 52 von ihnen waren zu schnell. 49 Fahrer müssen mit einem Verwarngeld rechnen, drei Fahrer, darunter der mit 93 km/h, erwartet ein Bußgeldverfahren

Eine weitere Geschwindigkeitskontrolle fand am Mittwochmorgen zwischen 3.30 und 5 Uhr an der Friedrichstraße in Richtung Ruth-Lübschütz-Platz in Schönebeck statt. Vier von 38 Fahrzeugen waren schneller als die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde unterwegs.

Zwei Fahrern wurde ein Verwarngeld ausgesprochen, gegen zwei weitere Fahrer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Das schnellste Auto wurde mit 78 Kilometer pro Stunde gemessen.