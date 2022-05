Rasen wird für Karnevalisten in Alsleben zur Bühne

Die Mitglieder des AKV veranstalten einen Flashmob auf dem Sportplatz in Alsleben.

Alsleben/MZ - Normalerweise gehört der Sportplatz in Alsleben am Samstagnachmittag den Fußballern des FSV Rot-Weiß. Doch dieses Mal nutzten die Karnevalisten des AKV Rot-Weiß den Rasen als Bühne. Sie veranstalteten in der Halbzeitpause der Partie gegen den MSV Eisleben einen Flashmob.