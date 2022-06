Ran an Tafel und Rechner im Salzlandkreis

Ab heute ist wieder Unterricht. Was Schulleiter erwarten und wie sie auf das Auf und Ab der vergangenen Monate zurückblicken.

Aschersleben/Seeland/MZ - David Jennel ist aufgeregt. Schon seit einigen Tagen ist der amtierende Schulleiter der Nachterstedter Seelandschule gemeinsam mit seinen Kollegen in den zahlreichen Räumen des Alt-Neubaus unterwegs, ist am Sortieren, Planen, Vorbereiten. Damit der Start ins neue Schuljahr am heutigen Donnerstag reibungslos klappt.