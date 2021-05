Polizeireport aus dem Salzlandkreis: Filialleiterin wird von Dieben geschlagen

Staßfurt - Die Filialleiterin eines Discounters an der Löderburger Straße in Staßfurt ist am späten Mittwochnachmittag von Ladendieben verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befand sich die Frau gegen 17.11 Uhr an der Kasse des Discounters, als sie von mehreren Zeugen auf eine ausländische Personengruppe aufmerksam gemacht ...

Die Filialleiterin eines Discounters an der Löderburger Straße in Staßfurt ist am späten Mittwochnachmittag von Ladendieben verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befand sich die Frau gegen 17.11 Uhr an der Kasse des Discounters, als sie von mehreren Zeugen auf eine ausländische Personengruppe aufmerksam gemacht wurde.

Die zwei Männer und drei Frauen aus Südosteuropa hatten in dem Markt mehrfach Sachen in einen Kinderwagen und in Taschen gesteckt. An der Kasse darauf angesprochen, warf die älteste der drei Frauen den Inhalt ihre Tasche zu Boden und lief hinaus. Im gleichen Augenblick schlugen die beiden Männer auf die Filialleiterin ein und der Rest der Gruppe versuchte, ebenfalls zu flüchten.

Zeugen und eine weitere Kassiererin eilten zu Hilfe und konnten offenbar Schlimmeres verhindern, so die Polizei. Die Männer und zwei Frauen entkamen. Eine 22-jährige Serbin mit Aufenthaltstitel für Berlin konnte mit dem Kinderwagen nicht flüchten und wurde bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Bei der Kontrolle des Kinderwagens wurden Lebensmittel gefunden, deren Menge einer Einkaufswagenladung nahekam. Die mutmaßliche Diebin wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft nach Beendigung erster polizeilicher Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen zu den übrigen Tätern werden geführt und dauern an.



33-Jähriger ist mit 1,52 Promille unterwegs

Schönebeck. An einer Kreuzung in Schönebeck hat sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Autofahrer die Vorfahrt missachtet hat. Nach Angaben aus dem Revier wurde bei einem 33-Jährigen während der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch festgestellt. Weiterhin hatte der Schönebecker nach eigenen Angaben das Auto ohne das Einverständnis der Fahrzeughalterin genutzt und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte einen vorläufigen Wert von 1,52 Promille. (mz)