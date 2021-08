Polizei stoppt Autofahrer unter Drogen in Ilberstedt

Ilberstedt/MZ - Ein 34 Jahre alter Autofahrer ist am Montagabend unter Drogen und ohne Führerschein in Ilberstedt erwischt worden. Die Besatzung eines Streifenwagens hatte den 34-Jährigen gegen 18 Uhr an der Cölbigker Straße in Ilberstedt gestoppt. Während der Kontrolle habe der Mann am Steuer typische Anhaltspunkte für den Konsum von Drogen gezeigt, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.

Ein freiwilliger Drogenschnelltest reagierte positiv, zur Beweissicherung wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein besitzt er nicht. Seinen Fiat musste der Mann aus der Verbandsgemeinde Saale-Wipper stehen lassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Fahrens unter Drogen gegen den Mann und beschlagnahmten den Autoschlüssel. Außerdem wurde die Führerscheinstelle des Kreises informiert.