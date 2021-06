Polizei nimmt bei Könnern illegale Einwanderer aus Afghanistan fest

Die am Montagabend aufgeflogene Lkw-Schleusung ist nach Auskunft der Bundespolizeiinspektion Magdeburg die 19. im Jahr 2021 in Sachsen-Anhalt.

Lastwagen mit Sattelauflieger parken auf dem Rastplatz an einer Autobahn.

Könnern/MZ - Zwei Afghanen im Alter von 15 und 27 Jahren ohne Ausweispapiere sind am Montagabend von Bundespolizisten an der Autobahn 14 im Salzlandkreis festgenommen worden. Die illegalen Einwanderer hatten sich gegen 23.20 Uhr selbst aus dem Auflieger eines Lastwagens aus Rumänien befreit, der auf dem Rastplatz Plötzetal in Richtung Magdeburg parkte.

Dessen Fahrer hatte den Notruf gewählt, als die Männer die Plane des Aufliegers anzündeten, um dann von der Ladefläche zu klettern und zu fliehen.

Die Afghanen seien anschließend über den Parkplatz gerannt und hätten sich in einem angrenzenden Gebüsch versteckt. Dass sie dort entdeckt wurden, ist nach Auskunft der Bundespolizei der Besatzung eines Polizeihubschraubers zu verdanken, der sich nur weniger Kilometer entfernt auf einem Überwachungsflug befand.

Mithilfe der Wärmebildkamera des Hubschraubers habe dessen Besatzung beobachtet, wohin die Männer geflohen seien und habe die kurze Zeit später eintreffenden Beamten der Landespolizei geleitet, die die Afghanen schließlich festnehmen konnten.

Der mit Kabeltrommeln beladenen und verplombte Lkw war von Rumänien über Ungarn, die Slowakei und Tschechien nach Deutschland unterwegs.

Ein Verdacht gegen den 42-jährigen Lkw-Fahrer aus Tschechien, an der Schleusung beteiligt gewesen zu sein, habe sich nicht erhärtet. Unklar ist, wie die Afghanen auf die Ladefläche gelangten, denn die Plomben an der Plane seien nicht beschädigt gewesen, teilte die Bundespolizei mit.

Sie ermitteln nun von Amts wegen gegen Unbekannt wegen des Einschleusens von Ausländern und wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthaltes in Deutschland gegen die beiden Afghanen. Der 27-Jährige sei in die Verantwortung einer Ausländerbehörde übergeben worden, der 15-Jährige wurde an Mitarbeiter eines Kinder- und Jugendnotdienstes übergeben.

Die am Montagabend aufgeflogene Lkw-Schleusung ist nach Auskunft der Bundespolizeiinspektion Magdeburg die 19. im Jahr 2021 in Sachsen-Anhalt.