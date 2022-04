Polizei im Salzlandkreis warnt vor Taschendieben

Die Polizei weiß, dass es Kriminelle im Sommer einfacher haben. Warum das so ist, hat uns der Sprecher des Polizeireviers erklärt.

Aschersleben/MZ - Die Polizei nennt es ein Sommerphänomen, für die Opfer ist es einfach nur sehr ärgerlich: Taschendiebstahl. Dass es zuletzt eine Häufung bei den Taschendiebstählen gegeben hat, zeigt die aktuelle Statistik der Polizei. In den letzten Wochen kam es in mehreren Städten des Salzlandkreises zu mindestens zwölf Diebstählen in und vor den Supermärkten.