Polizei im Salzlandkreis korrigiert Tatort der Bedrohung von Kindern zu Halloween

Beamte im Salzlandkreis ermitteln wegen Bedrohung. Ein Unbekannter hatte drei Kinder in Angst und Schrecken versetzt. Passiert war das in Ilberstedt und nicht in Güsten.

Ilberstedt - Der schlechte Scherz zu Halloween am Sonntagabend, bei dem ein Mann mit einer Kettensäge drei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren verfolgt und dabei in Angst und Schrecken versetzt hatte, ist nicht in Güsten, sondern in Ilberstedt passiert.

„Es hat einen Übermittlungsfehler bei uns gegeben, wodurch der Tatort falsch angegeben wurde“, sagte Marco Kopitz, der Sprecher des Polizeireviers Salzlandkreis, auf MZ-Nachfrage. Die Suche nach dem Mann mit Kettensäge konzentriere sich deshalb auf den Raum Ilberstedt. Eine Mutter aus Ilberstedt hatte sich am Montagabend bei der MZ gemeldet und auf den Fehler in der Polizeimeldung hingewiesen.

Nach Angaben von Zeugen und ersten Ermittlungen hat ein etwa 1,70 Meter großer Mann mit Clownsmaske und Kettensäge drei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren verfolgt. Die beiden Mädchen und der Junge waren gegen 20.15 Uhr unterwegs von Haus zu Haus am Bürgerplatz in Ilberstedt, um Süßigkeiten zu sammeln.

Der als Clown verkleidete Mann habe die Kinder dabei verfolgt und immer wieder die Kettensäge gestartet. Der Mann sei von einer Frau mit blonden Haaren begleitet worden, die etwas kleiner als er ist.

Ob es sich bei der Kettensäge um eine elektrische oder um eine mit Benzinmotor gehandelt hat, sei noch nicht geklärt, sagte Polizeisprecher Marco Kopitz auf MZ-Nachfrage. Unklar sei auch noch, wie lange der Mann die Kinder verfolgt hat.

Das Szenario erinnert den Polizeisprecher jedenfalls an Horrorfilme mit Schurken in Clownsmaske und mit Kettensägen. „Wir reden hier vermutlich von einem schlechten Scherz, der über das Ziel hinausgeschossen ist“, so Kopitz weiter.

Laut Paragraf 241 des Strafgesetzbuches drohen Haft- oder Geldstrafe für den Fall, „wer wider besseres Wissen einem Menschen vortäuscht, dass die Verwirklichung eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person gerichteten Verbrechens bevorstehe“.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann mit der Kettensäge aus Ilberstedt oder der Umgebung stammt, „vielleicht war er ja in der Verkleidung auch unterwegs auf eine Party?“, fragt sich der Polizeisprecher.