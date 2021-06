Polizei erwischt in Staßfurt Männer mit Werkzeugen für Metall- und Dieseldiebstahl

An dem Auto befanden sich zwei Nummernschilder, die am Montagvormittag von einem an der Krumbholzallee in Bernburg parkenden Hyundai gestohlen worden waren.

Bernburg/Staßfurt - Beamte des Polizeireviers Salzlandkreis haben am Montagabend zwei mutmaßliche Kriminelle festgenommen, in deren Auto Werkzeuge für den Diebstahl von Buntmetall und Diesel gefunden wurden.

Eine Streife hatte den VW Polo in der Lehrter Straße in Staßfurt gestoppt. Der 29-jährige Fahrer habe sich mit einem als verloren gemeldeten Führerschein ausgewiesen, teilte die Polizei mit. Der Mann besitzt keine Fahrerlaubnis.

An dem Polo befanden sich zwei SLK-Schilder, die am Montagvormittag von einem an der Krumbholzallee in Bernburg parkenden Hyundai gestohlen worden waren. Der Fahrer stand außerdem unter Drogen, ein Schnelltest reagierte positiv auf Amphetamin, ein Stoff, der euphorisierend und aufputschend wirkt und in der Szene als Speed und Pep bezeichnet wird.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Fahrens unter Drogen gegen den 29-Jährigen sowie wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den Fahrer und seinen 27-jährigen Beifahrer. Die beiden aus Bernburg stammenden Männer, die der Polizei bekannt sind, äußerten sich nicht zu den Vorwürfen.

„Wir können den Verdächtigen einige Straftaten zuordnen, müssen das aber natürlich beweisen“, sagte Polizeisprecher Marco Kopitz der MZ. So müssten etwa die an den Werkzeugen gesicherten Spuren der Männer abgeglichen werden mit Spuren von Dieseldiebstählen und Einbrüchen in der Region. In dem Polo waren nach Kopitz‘ Angaben unter anderem Schläuche zum Abpumpen von Diesel sowie Werkzeuge und Schälmesser gefunden worden, die von Kabeldieben benutzt würden. (mz)