Pflegedienst in Alsleben setzt auf Photovoltaik und E-Autos

Alsleben/MZ - Die Energiepreise schießen aktuell aufgrund des Ukraine-Krieges in die Höhe. Ein Ende ist noch nicht in Sicht. Viele Menschen ärgern sich über die Mehrausgaben. Nicht aber Matthias Staude. Der 36-Jährige ist Leiter eines Pflegeheimes und Pflegedienstes in Alsleben. Strom wird dort über Solartechnik auf dem Dach des Gebäudes gewonnen. Die derzeit stark steigenden Benzinpreise stören ihn nur teilweise. Zum Fuhrpark gehören aktuell zwei E-Autos. Im Sommer kommen vier weitere Pkw dazu und ersetzen die Benzinschlucker. „Die Solarpanels decken 40 bis 50 Prozent des Stromverbrauchs am Standort Alsleben ab“, sagt Matthias Staude.

