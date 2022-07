Peter Rosenhagen ist noch lange nicht fertig

Mehr als 1.000 Plötzkauer in acht Tagen zur Stimmabgabe aufgerufen. Amtsinhaber ist einziger Kandidat.

Peter Rosenhagen und das Schloss als Wahrzeichen seines Dorfes: Der 67-Jährige kandidiert für eine dritte Amtszeit als Bürgermeister der Gemeinde Plötzkau. Einen Mitbewerber bei der Wahl am 26. September gibt es nicht.

Plötzkau/MZ - Etwas mehr als 1.000 Wahlberechtigte in Plötzkau, Bründel und Großwirschleben stimmen am Sonntag, 26. September, nicht nur über einen neuen Bundestag ab. Parallel ist die Bürgermeisterwahl in ihren Orten angesetzt.