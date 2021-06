Partnergemeinde Holzappel in die Öffentlichkeit rücken

Informationstafeln wie diese in Baalberge werden oft genutzt, um auf die Geschichte eines bestimmten Objektes oder Ortes hinzuweisen.

Frose - Die Froser überlegen, in ihrem Ort neue Infotafeln aufzustellen. Darüber informierte Ortsbürgermeister Dieter Gleichner (WFB) auf der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Ein Standort könnte auf dem kleinen Anger sein - rechts neben dem Briefkasten. „Dort könnte sich Holzappel vorstellen“, sprach Gleichner von einer Idee, die die Partnergemeinde der Froser mehr in die Öffentlichkeit rücken würde. „Wenn das aber nicht gewollt ist, wäre auch etwas anderes möglich.“

Als weiteren Standort für ein „Schwarzes Brett“ würde sich der Eingang an der Froser Kindertagesstätte anbieten, erklärte Gleichner weiter. Dort kämen viele Großeltern, Eltern und Kinder vorbei. „Da hätten auch die Vereine die Möglichkeit, über ihre Aktivitäten zu berichten“, sprach der Ortsbürgermeister etwa von einer einfachen Art der Mitgliedswerbung. Einen dritten Schaukasten - an der Ecke Kirchgasse/Nachterstedter Straße - möchte die Wählervereinigung Froser Bürger (WFB) für sich selbst nutzen, informierte der Ortsbürgermeister weiter. „Wir reichen diese Anträge im Bauamt ein und fragen, ob das möglich wäre“, erklärte Dieter Gleichner dann in der Ratssitzung. (mz)