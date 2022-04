Organisatoren müssen Veranstaltung in Ilberstedt wegen Corona-Lage absagen

Das Weihnachtsbaumverbrennen in Ilberstedt fällt in diesem Jahr aus.

Ilberstedt/MZ - Eigentlich sollte das Jubiläum 1.000 Jahre Cölbigker Tanzwunder ein ganzes Jahr lang gefeiert werden. So soll ein Priester namens Rupert oder Ruprecht zu Weihnachten im Jahr 1021 eine Gruppe junger Leute, die an Heiligabend vor der alten Cölbigker Kirche lärmten, verflucht haben, so dass sie ein Jahr tanzen sollten. Aus jenem Rupert (Ruprecht) soll sich später die Figur des Knecht Ruprecht entwickelt haben.