Noahs Arche soll in Hoym ein Treffpunkt für Menschen mit und ohne Behinderung werden

In den Abendstunden leuchtet Noahs Arche schon und auch der Regenbogen im Hintergrund wird angestrahlt.

Hoym/MZ - Eigentlich könnte man die Uhr danach stellen, meint Carlo Scholz und schaut zum dunkel werdenden Himmel hinauf, zur Uhrzeit-Anzeige auf seinem Handy, zu „Noahs Arche“ hinüber - und zack, in dem Moment, wo der junge Mann ein „Jetzt“ sagt, gehen in den Bullaugen des Holzschiffes die Lichter an. „Das sieht schon toll aus, oder?“, fragt der Leiter von Verwaltung und Wirtschaftsabteilung der Schloß Hoym Stiftung voller Begeisterung.