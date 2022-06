Nienburgerin schenkt Freude

Nienburg/MZ. - Mit der Auszeichnung hatte sie nicht gerechnet. Heike Lücke gehört zu den diesjährigen Geehrten, die am Reformationstag das Anhalter Kreuz verliehen bekamen. Und das auch noch in dem Ort, in dem sie sich für die Kirchenarbeit sehr engagiert. Die Feierstunden fand in der Klosterkirche zu Nienburg statt.

