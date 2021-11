Nienburger Prunksitzung wegen positiven Corona-Tests abgesagt

Klubhaus Maxim Gorki in Nienburg

Nienburg - Aufgrund eines positiven Corona-Tests im direkten Umfeld fällt der Festauftakt des Nienburger Carnevals Club (NCC) aus.

Die für heute Abend geplante feierliche Prunksitzung des NCC im Klubhaus Maxim-Gorki fällt somit ins Wasser. „Bei den obligatorischen Schnelltestungen hatten wir heute ein vorläufig positives Ergebnis. Endgültige Gewissheit über den Befund liegt erst morgen vor, sodass wir vorsichtshalber die Veranstaltung absagen“, sagte Uwe Gerstner, 1. Vorsitzender des NCC.

Diese Entscheidung traf der Vereinsvorstand am heutigen Mittag in einer Videokonferenz. „Schweren Herzens müssen wir diesen Schritt gehen, doch die Gesundheit aller Beteiligten geht vor. Es tut uns sehr leid, denn wir hätten gerne eine feierliche Prunksitzung veranstaltet“, so Gerstner nach der Vorstandssitzung.

Bezüglich der Gültigkeit und Rückerstattung von bereits erworbenen Tickets wird der NCC demnächst informieren.