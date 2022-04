Neuen Infotafeln sollen in Alsleben Touristen zu Sehenswürdigkeiten lotsen

Alsleben/MZ - Mattgrau statt Knallrot: Nicht nur inhaltlich ist die vor dem Alslebener Rathaus stehende Informationstafel unter Mitwirkung des Heimatvereins erneuert worden. Ihr Rahmen kommt auch in einem neuen Design daher, das sich optisch an Poller und Leuchten in der Schiffer- und Mühlenstadt anpasst. „Wir wollen diesen einheitlichen Stil im ganzen Stadtbild haben“, sagte Bürgermeister Alexander Siersleben (CDU) am Sonntag bei der Enthüllung der neuen Tafel vor Beginn der Frühjahrswanderung des Heimatvereins.