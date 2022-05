Neue Sirenen sollen in Könnern und Trebnitz installiert werden

Könnern/MZ - Der erste bundesweite Warntag am 10. September 2020 schlägt immer noch Wellen. An einigen Orten blieben die Sirenen stumm. Entweder waren sie nicht mehr vorhanden oder nicht funktionsfähig. Auch in der Einheitskommune verlief der Warntag vor gut anderthalb Jahren zur Überraschung vieler Bürger ruhig ab. Wegen der maroden Warninfrastruktur wurden beispielsweise in Belleben und in Gerlebogk neue Sirenen angebracht.