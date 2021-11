Narren aus dem Salzlandkreis läuten Karneval ein

In vier Orten des Altkreises Bernburg wird gefeiert - überall mit 3G-Regel.

Bernburg/Könnern/Nienburg/ Plötzkau/MZ - Die Narren aus der Region mussten ein Jahr länger als sonst auf diesen Moment warten. Unter großen Sicherheitsvorkehrungen soll an diesem Wochenende die fünfte Jahreszeit eingeläutet werden - in vier Orten des Altkreises.

Eine der größten Eröffnungspartys wird der Bernburger Karnevalsclub im Kurhaus am Samstag, 13. November, feiern. Um 19.30 Uhr startet das Programm für die Gäste, die dafür am Eingang ihren Getestet-, Genesenen- bzw. Geimpften-Status vorlegen müssen. Für Kurzentschlossene sind sogar noch Karten, unter anderem in der Stadtinformation, zu haben.

Gefeiert wird aber auch im Klubhaus „Maxim Gorki“ in Nienburg. Dort hat der NCC ein neues Programm für alle Karnevalsfans vorbereitet, die am Samstag, 13. November, ab 19.31 Uhr dabei sein wollen. Auch dort gilt aufgrund der angespannten Coronalage die 3G-Regel.

Warm anziehen muss sich unterdessen Könnerns Bürgermeister Mario Braumann (parteilos), denn die Narren vom Karnevals-Club Könnern wollen am Samstag, 13. November, um 14.11 Uhr den Rathausschlüssel vor dem Rathaus erobern. Bei passendem Wetter soll das Ereignis mit den Zuschauern, für die ebenfalls die 3G-Regel gilt, im Garten hinter dem Kulturhaus bei Glühwein und Bratwurst fortgesetzt werden.

Etwas anders als sonst starten die Narren vom Plötzkauer Karnevalverein Grün-Gelb in die fünfte Jahreszeit. Am Samstag, 13. November, laden sie ab 18 Uhr auf den Bleichplan im Dorf ein. Unter der 3G-Regel soll der Obernarr Till Eulenspiegel befreit werden. „Vielleicht können ja unsere kleinen Narren und Gäste einen Lampion mitbringen. Der Till wird bestimmt einen Rundgang über den Bleichplan machen und sich riesig freuen“, schreibt der zweite Vereinsvorsitzende Andreas Braun in der Ankündigung.